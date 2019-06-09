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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Никак не поделятся? В "Слуге народа" возникла серьезная проблема со списками

1.2тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 9 июня, на съезде партии "Слуга народа" будет объявлен только партийный список.

Как пишет "Страна" со ссылкой на источники в политсиле, имена мажоритарщиков называть не будут. Причиной объявлено наличие "проблемных" мажоритарных кандидатов.

Издание публикует сообщение, которое якобы вечером 8 июня получили потенциальные кандидаты у кандидаты:

"Внимание, срочное объявление! На завтра нужны только делегаты. По мажоритарке - присутствие кандидатов и обучение переносится. Все детали позже. Будет еще ряд сообщений. Прошу всех быть в системе".

Новости
Рейтинги популярности партий на выборах в Раду: ''Слуга народа'' опять в лидерах

Никак не поделятся? В "Слуге народа" возникла проблема со списками

"Днепр Час"

Отмечается, что в "Слуге народа" так и не сумели согласовать их перечень.

Никак не поделятся? В "Слуге народа" возникла проблема со списками

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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