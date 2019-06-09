Никак не поделятся? В "Слуге народа" возникла серьезная проблема со списками

В воскресенье, 9 июня, на съезде партии "Слуга народа" будет объявлен только партийный список.

Как пишет "Страна" со ссылкой на источники в политсиле, имена мажоритарщиков называть не будут. Причиной объявлено наличие "проблемных" мажоритарных кандидатов.

Издание публикует сообщение, которое якобы вечером 8 июня получили потенциальные кандидаты у кандидаты:

"Внимание, срочное объявление! На завтра нужны только делегаты. По мажоритарке - присутствие кандидатов и обучение переносится. Все детали позже. Будет еще ряд сообщений. Прошу всех быть в системе".

"Днепр Час"

Отмечается, что в "Слуге народа" так и не сумели согласовать их перечень.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.

В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.

Масла в огонь подливают из других "лагерей". В частности, глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа". "В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал