"Нежелание раздражать Путина?" Порошенко обратился к Раде относительно членства в НАТО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Северо-Атлантического Совета с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ.

Такое заявление политик сделал с трибуны Верховной Рады. Он еще раз отметил, что только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу докиця).

Он отметил, что важно подать сигнал партнерам, что новая власть в Украине поддерживает вступление Украины в НАТО.

Петр Порошенко

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"Очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это консолидированная позиция - президента, правительства и парламента ...Власти и оппозиции. И главное - общества!", - сказал Порошенко.

Он отметил, что все 10 стран, которые зашли в НАТО от начала века – зашли туда именно через ПДЧ. Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса.

"Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что за 5 лет Украина достигла колоссального прогресса в отношениях с НАТО. Этот прогресс признали все участники парламентской ассамблеи НАТО.

"И теперь после безвиза, после соглашения об ассоциации, после томоса, мы слышим "нам все равно не дадут план действий по членству в НАТО". Да, не дадут, если мы сами не поставим этот вопрос на повестку дня. Кто хочет решить вопрос – находит способы, кто нет – оправдания", - отметил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" предложила Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО.

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