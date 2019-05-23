"Нельзя играть с открытыми списками": в КИУ сделали заявление в выборах

В Комитете избирателей Украины (КИУ) призвали Верховную Раду тщательно проработать введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.

"Нельзя играть с открытыми списками. Кодекс требует серьезной работы", – заявил в эфире ObozTV глава КИУ Алексей Кошель.

По его оценкам, рассмотрение нового избирательного кодекса может занять 2-3 недели пленарных заседаний, т.е. примерно 1,5 месяца парламентской работы.

"Модель с открытыми списками – чрезвычайно сложная избирательная модель. Говорить о ее введении за несколько дней до старта перевыборов – это безответственное политическое заявление. Даже к очередным выборам 27 октября ввести открытые списки было бы малореально", – подчеркнул Кошель.

При этом он призвал текущий созыв Верховной Рады принять законопроект "на будущее".

"Если парламент возьмет на себя инициативу и до конца своей каденции рассмотрит и примет во втором чтении кодекс с открытыми списками – это будет небольшой победой для всех политических партий. В преддверии голосования 21 июля они покажут своим избирателям, что способны выполнять обещания и думать не только о собственных рейтингах, но и о парламентах следующих созывов", – объяснил глава КИУ.

Также Кошель прокомментировал провал в Раде президентского законопроекта о снижении проходного барьера с сохранением закрытых списков.

По его мнению, депутаты объединились, чтобы не допустить монополизма Владимира Зеленского и его политсилы.

"Вчера утром для многих депутатов был такой "холодный душ", когда они увидели последние результаты соцопросов и поняли, что система с закрытыми списками и снижением избирательного барьера была сверхвыгодной для "Слуги народа", которая могла даже сформировать единоличное большинство в парламенте", – отметил глава Комитета избирателей.

Впрочем, добавил он, разработанный Администрацией президента документ был недостаточно качественный: "Это были технические правки к действующему закону. А стоило бы рассматривать и ряд других важных для выборов вопросов".

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении распустить парламент.

На внеочередном пленарном заседании 22 мая президент внес в Раду законопроект, предлагающий ликвидацию "мажоритарки", снижение проходного барьера с 5% до 3% и сохранение закрытых списков.

Депутаты провалили голосование: проект поддержали лишь 92 парламентария при необходимых 226.

Параллельно в парламент внесли альтернативное предложение, которое предусматривает выборы по открытым избирательным спискам.

23 мая президентский указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

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