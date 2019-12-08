"Не стоит кричать "зрада": Пономарев предсказал результат встречи Путина и Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в недалеком будущем придется заключить "похабный мир" с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, этот процесс будет похожим на подписание Брестского мира 1918 года, благодаря которому СССР "получил передышку в войне, хотя при этом потерял часть территорий".

"Не стоит кричать "зрада" и расшатывать и без того слабое украинское государство: как показала история, этот самый "похабный мир" отнюдь не навсегда. Брестский мир сыграл ключевую роль для сохранения результатов революции 1917го – страна получила передышку и прекратила непопулярную войну, пусть и путем потери части территорий. Зеленскому придется заключить похожее соглашение с Путиным. Украине очень важно восстановить свою экономику, построить мирную жизнь и закрепить достижения революции 2014-го года", – подчеркнул он.

Украина и Россия 24 канал

По его словам, в отличие от Брестского мира, речи о потери территорий для Украины не идет, скорее наоборот.

"Зеленский не сдаст Донбасс ни при каких условиях. Весь смысл идущих переговоров для него – это возвращение Донбасса в Украину и прекращение ежедневных потерь жизней украинских солдат и мирных жителей по обе стороны линии фронта. А Путину Донбасс ни за чем не нужен, и вопрос о его окончательном присоединении к России вообще не стоит. Донбасс вернется домой, это неизбежно и не за горами", – уверен политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского политика Борислава Березы, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может закончится или ничем или же успехом Кремля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.