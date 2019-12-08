Главная Новости
8 декабря • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не стоит кричать "зрада": Пономарев предсказал результат встречи Путина и Зеленского

4.6т
Читать материал на украинском

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в недалеком будущем придется заключить "похабный мир" с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, этот процесс будет похожим на подписание Брестского мира 1918 года, благодаря которому СССР "получил передышку в войне, хотя при этом потерял часть территорий".

"Не стоит кричать "зрада" и расшатывать и без того слабое украинское государство: как показала история, этот самый "похабный мир" отнюдь не навсегда. Брестский мир сыграл ключевую роль для сохранения результатов революции 1917го – страна получила передышку и прекратила непопулярную войну, пусть и путем потери части территорий. Зеленскому придется заключить похожее соглашение с Путиным. Украине очень важно восстановить свою экономику, построить мирную жизнь и закрепить достижения революции 2014-го года", – подчеркнул он.

Украина и Россия

Украина и Россия

24 канал

По его словам, в отличие от Брестского мира, речи о потери территорий для Украины не идет, скорее наоборот.

Новости
Встреча Путина и Зеленского: Белковский спрогнозировал результат переговоров

"Зеленский не сдаст Донбасс ни при каких условиях. Весь смысл идущих переговоров для него – это возвращение Донбасса в Украину и прекращение ежедневных потерь жизней украинских солдат и мирных жителей по обе стороны линии фронта. А Путину Донбасс ни за чем не нужен, и вопрос о его окончательном присоединении к России вообще не стоит. Донбасс вернется домой, это неизбежно и не за горами", – уверен политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского политика Борислава Березы, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может закончится или ничем или же успехом Кремля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Илья Пономарев
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России СССР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
37
8
Смешно
2
Интересно
11
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС, это точно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги