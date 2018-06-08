"Не решит проблему": генерал СБУ "прошелся" по Антикоррупционному суду

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что создание Антикоррупционного суда не поможет борьбе с коррупцией в Украине.

"Нужна воля высших лиц государства - двух, трех, четырех - чтобы никто не брал взятки, чтобы никто не дерибанил бюджет, не отжимал бизнес у ближнего, как это делается сегодня", - заявил Вовк в эфире ObozTV.

На вопрос, решит ли Антикоррупционный суд проблему коррупции, генерал ответил: "Конечно, нет. Наоборот, возможны варианты, и я их сильно побаиваюсь, когда Антикоррупционный суд замкнет круг вместе с НАБУ и САП. Это будет такое "отдельное государство", которое начнет молотить всех, кто не угоден или им, или власти".

Новости Названы возможные сроки запуска Антикоррупционного суда в Украине

Вовк также прокомментировал большую явку депутатов на голосование по созданию Антикоррупционного суда.

"Видите, как все сбежались под купол Верховной Рады? А почему сбежались? Какой Антикоррупционный суд? Запахло деньгами МВФ, все обрадовались и сбежались их делить. А заявления, что "мы к этому шли и коррупции скоро не станет" - это для тех, кто недавно приехал в Киев", - считает он.

"Один американский политик сказал - каждый суд должен быть антикоррупционным, и он был прав", - добавил генерал.

По его мнению, "не может быть антикоррупционный суд, как не может быть антиубийственный или антинасильственный".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 7 июня приняла во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде (АС). "За" проголосовали 315 нардепов.

Отметим, что создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

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