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"Не надо нас пугать!" Кравчук дал прогноз по полномасштабной войне с Россией

10.8тЧитать материал на украинском

Россия не пойдет на широкомасштабную войну с Украиной, она лишь запугивает нашу страну.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина". По его словам, как только в стране что-то случается, начинаются разговоры о танках на границе.

"Откровенно вам скажу: я не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — подчеркнул Кравчук.

Новости
Кравчук напророчил "Третий Майдан" в эфире российского пропагандистского телеканала

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скриншот

При этом первый президент обрати внимание на то, что у Украины на самом деле внутренних проблем больше, чем внешних.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генштаб Украины дал пугающий прогноз по полномасштабной войне с Россией.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не замыливай очи народу,старый гандон. В 14 году в агрессию паРаши тоже никто не верил...
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Макарович, після підтримки Юлі - ти для мене не авторитет.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смотрим ...на голосование в раздел..СМЕШНО)))))))))))))))))))) Животные...вы нам нафиг не нужны ..Вы сами там друг друга перемочите)))))))))))))))))))))))))
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