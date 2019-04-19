"Не надо нас пугать!" Кравчук дал прогноз по полномасштабной войне с Россией

Россия не пойдет на широкомасштабную войну с Украиной, она лишь запугивает нашу страну.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина". По его словам, как только в стране что-то случается, начинаются разговоры о танках на границе.

"Откровенно вам скажу: я не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — подчеркнул Кравчук.

Леонид Кравчук Скриншот

При этом первый президент обрати внимание на то, что у Украины на самом деле внутренних проблем больше, чем внешних.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генштаб Украины дал пугающий прогноз по полномасштабной войне с Россией.

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