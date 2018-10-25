''Не надо было делать Майдан'': нардеп и экономист сцепились в прямом эфире из-за Януковича

Народный депутатом от "Свободы" Михаил Головко и экономист Александр Охрименко устроили словесную перепалку в прямом эфире.

Во время ток-шоу на телеканале NEWSONE эксперт заявил, что до Революции достоинства в 2013 году средняя заработная плата украинца составляла 440 долларов.

"Давайте я вам напомню один факт: до Майдана зарплата была 440 долларов", - сказал Охрименко.

Нардеп, в свою очередь, предложил Охрименко вернуть к власти бывшего президента страны Виктора Януковича.

"Так верните своего Януковича, езжайте за ним в Ростов. Скучаете по Януковичу? В Ростов, пожалуйста, езжайте и возвращайте", - сказал он.

"Да перестаньте говорить про Януковича... Не надо было делать Майдан, чтобы поменять одного на другого... Не надо было делать Майдан", - заявил Охрименко.

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Спор прекратил ведущий ток-шоу, попросив выключить микрофоны всем участникам программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп и замминистра поскандалили в прямом эфире.