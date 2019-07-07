"Не играйте на руку врагу!" Гройсман жестко обратился к Медведчуку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться подконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина. Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком", - написал Гройсман в Facebook.

"Обращаюсь к журналистам и руководителей канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" - призвал премьер.

Владимир Гройсман Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук выразил гордость тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, как стал его кумом.

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