"Не Голобородько точно": Порошенко "раскусил" связь Зеленского с воздушными шариками Шария

Пятый президент Украины Петр Порошенко не считает прошедшую избирательную кампанию "электоральным Майданом", который протестовал против системы, существующей с 2014 до 2019 года. Кроме того, политик считает, что к победе команды Владимира Зеленского причастен скандальный блогер Анатолий Шарий.

В интервью "Украинской правде" он отмечает, что протестные настроения после президентских выборов были на очень низком уровне.

"Моя позиция наоборот - люди голосуют за свою надежду. Это первое. Люди голосуют за то, чтобы показать, что они сделали правильный выбор во время президентской кампании. Это их право. Я этот выбор уважаю. Еще раз говорю, что я буду счастлив, если этот их выбор оправдается. Потому что если вы спросите меня, была ли у них мотивация за это голосовать, то это была блестяще проведенная кампания господином Зеленским. На востоке, западе, в центре сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я это признаю", - сказал он.

Петр Порошенко УП

Порошенко заявил, что его политическая сила не смогла победить, потому что несла на себе груз ответственности за предыдущие пять лет.

"У Зеленского было бремя наоборот - воздушные шарики. Я не исключаю, что те люди, которые передавали их Шарию, имели отношение в том числе к господину Зеленскому. Потому что их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти. Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти. Но я этого не утверждаю, потому что наша тема несколько иная. Я хочу подчеркнуть, что аргументом "за", теми шариками, вместо нашего бремени ответственности, это были фильм "Сваты", фильм "Слуга народа", известность "95 Квартала" и виртуальная жизнь, которую просто умелыми технологическими механизмами пытались переложить на жизнь реально", - сказал он.

Порошенко уверен, что реальный образ Зеленского очень отличается от того, который был искусственно создан.

"Вот здесь я могу точно сказать, что этого не будет. И не будет по внешним признакам, сейчас в социальных сетях - ездил на велосипеде, а теперь кортежем, или расстреливает парламент, или что-то другое. Зеленский - не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая на сегодняшний день сработала", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко назвал избирательную стратегию Зеленского - "котом в мешке".

Он назвал условия сотрудничества с командой Зеленского.

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