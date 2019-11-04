"Украина станет членом НАТО!" Столтенберг сделал громкое заявление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью ТСН. Но отметил, что для этого украинская власть должна провести ряд реформ в сфере обороны и безопасности страны.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО", — подчеркнул генсек.

Для членства в НАТО Украина должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности

По его словам, даже без членства в Альянсе Украина является его партнером, а тот в свою очередь — сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной. Поэтому "серой зоной" между Россией и Европой ее не оставят.

Столтенберг также добавил, что согласие на членство страны в НАТО союзники утвердили еще на Бухарестском саммите в 2008 году. Однако говорить о конкретной дате пока не приходиться. Так как продвижение Украины к членству в Альянсе зависит именно от темпа реформ в оборонной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Североатлантическому совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Позже вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет повторно подавать заявку на получение ПДЧ на заседании Североатлантического совета в Киеве. По его словам, это является техническим, а не политическим вопросом.

Президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО. Такое заявление он сделал во время открытия заседания комиссии Украина-НАТО 31 октября в Киеве. На что получил поддержку представителей Альянса.

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