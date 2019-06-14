Львовщина выбирает губернатора: Зеленский обратился к украинцам за помощью

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост председателя Львовской областной государственной администрации и попросил украинцев поделиться мнением касательно них.

Соответствующий пост украинский глава опубликовал на своей странице в Facebook. "Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью", – начинается сообщение.

"Сейчас у нас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?" – спросил Зеленский.

Владимир Зеленский Пресс-служба

Кандидатами на должность стали:

43-летний Денис Шмигаль , кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго";

38-летний Максим Козицкий , директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года";

35-летний Маркиян Мальский, адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 июня Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных государственных администраций.

Так, правительство не возражает против увольнения главы ОГА Волыни Александра Савченко, Донецкой ОГА –Александра Куця, Закарпатской – Геннадия Москаля, Запорожской – Константина Брыля, Ивано-Франковской – Олега Гончарука, Киевской – Александра Терещука, Кировоградской – Сергея Кузьменко, Львовской– Олега Синютки, Николаевской – Алексея Савченко, Сумской – Николая Клочко, Тернопольской – Степана Барны, Вадима Лозового из Хмельницкой администрации и Александра Мисника изЧерниговской ОГА.

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