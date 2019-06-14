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Львовщина выбирает губернатора: Зеленский обратился к украинцам за помощью

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост председателя Львовской областной государственной администрации и попросил украинцев поделиться мнением касательно них.

Соответствующий пост украинский глава опубликовал на своей странице в Facebook. "Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью", – начинается сообщение.

"Сейчас у нас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще кто вам больше нравится?" – спросил Зеленский.

Новости
Смена глав ОГА: Зеленский предложил радикальное решение

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба

Кандидатами на должность стали:

  • 43-летний Денис Шмигаль, кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО "ДТЭК Западэнерго";

  • 38-летний Максим Козицкий, директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года";

  • 35-летний Маркиян Мальский, адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 июня Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных государственных администраций.

  • Так, правительство не возражает против увольнения главы ОГА Волыни Александра Савченко, Донецкой ОГА –Александра Куця, Закарпатской – Геннадия Москаля, Запорожской – Константина Брыля, Ивано-Франковской – Олега Гончарука, Киевской – Александра Терещука, Кировоградской – Сергея Кузьменко, Львовской– Олега Синютки, Николаевской – Алексея Савченко, Сумской – Николая Клочко, Тернопольской – Степана Барны, Вадима Лозового из Хмельницкой администрации и Александра Мисника изЧерниговской ОГА.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаЛьвов
Тег
политика
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Надежда Вера
Надежда Вера
Зелопитек продолжает заигрывать с охлократами, но и ёжику понятно, что поставят своего, зеленого-презеленого. Хлопайте дальше ушами.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Надежда Вера, девочка! молодца, политулох ты наш!
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Люди добрі допоможіть,підскажіть,но зроблю я як захочу.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Валерьевич Валерий, будет барыга ко
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пивоварова Лариса, девочка! как прикажут, так и сделает!
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