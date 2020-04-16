"Не испугались Януковича, не побоимся и Зеленского!" Нардепы обратились к власти из-за дела против Черновол

Депутаты и общественные деятели, которые пришли под Печерский суд, где 16 апреля будут выбирать меру пресечения активистке Революции Достоинства и экс-депутату Татьяне Черновол, заявили, что это дело – откровенная атака на участников Майдана.

По словам активистов, дело против Черновол свидетельствует об усилении пророссийских реваншистов в окружении президента Владимира Зеленского.

"Генпрокурор Венедиктова пытается инициировать отмену закона об амнистии майдановцев, и сейчас началось преследование Татьяны Черновол. Вчера я лично получил весточку так же от ГБР или "Государственного бюро репрессий", меня вызывают на допрос по делу организации международного форума, посвященного Голодомору два года назад. Итак мы видим, что репрессии не останавливаются. Мы видим, что сейчас главным объектом этих репрессий является оппозиционная сила "Европейская солидарность", – предостерег народный депутат Владимир Вятрович.

Он отметил, что то, что сейчас происходит, это реванш антимайдана.

"Тогда антимайдан проиграл из-за нашей способности к мобилизации и солидарности. Я убежден, что проигрывает и сейчас. Призываем всех объединяться. Я как историк знаю, что большие репрессии и большой террор в 37 и 38 годах тоже начиналось с маленьких задержаний людей", – отметил депутат.

По словам нардепа Андрея Парубия, преследования Черновол – это попытка переписать историю Майдана и национально-освободительной борьбы сценаристами из Кремля. Сегодня их инструментами, по убеждению Парубия, стали украинские правоохранительные органы и украинская власть во главе с президентом.

"Они пытаются показать Майдан как переворот. После того наша борьба за независимость будет восприниматься как нечто незаконное и нелегитимное. Это не отдельный эпизод, это общая, масштабная атака, информационно-диверсионная операция против Майдана и против Украины. Поэтому здесь мы защищаем не только Татьяну Черновол, которая была и является символом Майдана, мы защищаем и весь Майдан и все украинские силы. Хочу сказать и Зеленскому, генпрокурору и ГБР: мы не испугались Януковича и не побоимся Зеленского. Ни Янукович ни Путин не смогли победить Майдан и украинцев ну, не сможет победить и Зеленский ", – отметил Парубий.

"Каждый день, как мы остаемся равнодушными, каждый день, как мы думаем, что меня это не касается и поэтому я не буду протестовать, поддерживать – люди, которые промолчат, оказываются следующими в очереди на репрессии. Советские концлагеря были наполнены не преступниками, были наполнены политическими заключенными, которые говорили правду. Правды больше всего боится власть. Правда в том, что сегодня мы имеем тотальный провал экономической политики, международной политики, правда в том, что Украину сейчас обворовывают и бросают в пропасть", – отметила народный депутат София Федина.

Она выразила опасение, что в ближайшее время украинцам будет угрожать не только безработица, но и голод и репрессии, только потому, что люди будут требовать обеспечения своих прав.

Поддержать Татьяну Черновол под стенами Печерского суда пришли ветераны войны против русских оккупантов, активисты ОО "Справа Громад".

"ОО "Справа Громад" откликнулась на предложение помочь в деле Татьяны Черновол. Уже не первый раз мы помогаем в юридической защите, как это было с Дмитрием Марченко, так будет сейчас и с Татьяной Черновол. "Справа Громад" перечисляет 135 000 гривен для юридической защиты Татьяны Черновол. У нас могут быть разногласия или дискуссии, но "Справа Громад" всегда будет защищать своих – тех, кто отстаивает принципы движения Украины в Европейский Союз, НАТО, тех, кто за проукраинскую Украину. И мы всегда будем защищать людей и пытаться им помогать," – подчеркнул ветеран АТО Александр Погребиський.

"Москва в 2014 году не смогла принять Украину и теперь руками своих слуг, проплаченных посипак, пытается взять Украину изнутри и ударить в спину. Эти уголовные дела – не против Черновол, Вятровича или любого другого, эти дела – против всей Украины и тех, кто с 2014 года не встал на колени и продолжает свою борьбу за свой дом, будущее детей и Украины. И если сегодня мы это подарим, то Москва завтра по одному начнет открывать уголовные дела против добровольцев, которые в 2014 году взяли в руки оружие и пошли защищать свой дом. Затем – против ВСУ и Нацгвардии, и в результате – против всех, кого мы называем нацией. От всех, кто знает, что такое война и какой ужас несет вирус "русского мира" – мы точно не сдадимся,", – предостерег ветеран, блогер и общественный активист Алексей Петров.

Сама Черновол заявила, что чувствует себя не жертвой, а наоборот победителем.

"За Майдан меня уже один раз обрекли к высшей мере наказания, меня казнили во время Майдана на Бориспольской трассе. Но Бог дал мне возможность выжить, и еще шесть лет работать и достичь весомых результатов для своего государства, в частности это и конфискация 1,5 млрд долл Януковича. Я не волнуюсь. Семья воспринимает это мужественно. У нас очень агрессивный сосед, самый ненасытный в мире и благодаря этому Украина очень часто стоит на грани. Всегда, когда она стоит на грани, я стою на первой линии фронта", – отметила Чорновил .

Как писал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году. 14 апреля состоялось заседание Печерского суда.

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