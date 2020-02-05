Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения: в чем обвиняют

6.4т
Читать материал на украинском

Народного депутата Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Повестку о вызове подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сказано на сайте Офиса генерального прокурора.

Федину ждут в здании ГБР 6 февраля, в 11:00.

Нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения: в чем обвиняют

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения: в чем обвиняют

gp.gov.ua

Нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения: в чем обвиняют

gp.gov.ua

Отметим, что Фединой вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардеп из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины и отметили, что он "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Вскоре за скандальное заявление на Федину открыли уголовное производство за "призывов к убийству человека и к свержению государственной власти".

  • Государственное бюро расследований предложило парламенту лишить Федину депутатского иммунитета для привлечения ее к ответственности.

  • Сама Федина пожаловалась, что в ее адрес стали поступать угрозы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Персона
София Федина
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
66
20
Смешно
7
Интересно
27
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги