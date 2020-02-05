Нардепа вызвали в ГБР для вручения подозрения: в чем обвиняют

Народного депутата Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Повестку о вызове подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сказано на сайте Офиса генерального прокурора.

Федину ждут в здании ГБР 6 февраля, в 11:00.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", – говорится в сообщении.

gp.gov.ua

gp.gov.ua

Отметим, что Фединой вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины и отметили, что он "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Вскоре за скандальное заявление на Федину открыли уголовное производство за "призывов к убийству человека и к свержению государственной власти".

Государственное бюро расследований предложило парламенту лишить Федину депутатского иммунитета для привлечения ее к ответственности.

Сама Федина пожаловалась, что в ее адрес стали поступать угрозы.

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