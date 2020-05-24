Основной версией смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко, которую рассматривает следствие, является доведение до самоубийства.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в правоохранительных органах. Среди двух других версий – убийство, инсценированное под суицид, и самоубийство.

О доведении до самоубийства, по данным источника, может свидетельствовать, в частности, видеозапись, которая велась в офисе нардепа.

"Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Валерий Давиденко 112 Украина

Вместе с тем, знакомые и друзья политика отвергают возможность его самоубийства.

"Он не из тех, кто по эмоциональным или иным причинам пойдет и застрелится. Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине.

У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери-красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство – это точно не о нем", – сказал изданию человек, который лично знал нардепа.

В правоохранительных органах также сообщили, что за день до смерти у Давиденко была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Кроме того, сам телефон пока что не нашли.

"Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано", – отметил собеседник.

Нардеп мог вести сложные переговоры, ему могли угрожать и давить, в том числе используя угрозы ему или семьи, подозревает следствие.

Один из знакомых нардепа не верит, что это могло подтолкнуть мужчину к смерти. "Он точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то. Он легко мог уехать или вывезти семью, если были угрозы, у него было достаточно возможностей или связей для защиты от врагов", – считает он.

Источник добавил, что дела у политика в последнее время "шли достаточно неплохо, точно не так, чтобы покончить с собой".

Он также несколько раз подчеркнул, что у Давиденко прекрасная семья и "ему точно в этой жизни есть за что бороться".

Впрочем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые нардепа подтверждают наличие у него серьезных конфликтов, которые в теории могли привести к трагедии.

"У него много врагов. Например – всем известный бизнесмен из окружения Януковича Сергей Курченко. Детали их бизнес споров пока не известны, но мы знаем, как ведут дела такого типа бизнесмены", – сказал один из собеседников.

"В деле могут появиться очень подозрительные лица, вполне возможно, что могли поступать угрозы, которые могли довести нардепа до самоубийства", – добавил он.

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