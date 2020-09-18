Нардеп в Раде попалась на интимной переписке с женщиной. Фото

Народного депутата от группы "За майбутнє" Ирину Констанкевич подловили в парламенте на интимной переписке с неизвестной женщиной.

Соответствующие снимки обнародовало издание "Апостроф", на которых видно, о чем общались собеседники (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

"Как бы я хотела сейчас быть рядом с Вами ... Сегодня ночью я мыслями с Вами. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы Вы угостили меня сыром", – пишет женщина Констанкевич в чате.

Она также уточняет, можно ли с ней созвониться, на что депутат отвечает, что "ждет звонка каждый вечер".

Также Констанкевич попросила коллегу сделать ее фото на рабочем месте и отправила его собеседнице после голосового сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде засняли личную переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Елену Криворучкину.