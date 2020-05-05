Главная Новости
5 мая • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардеп Новинский вылечился от коронавируса

1.4т
Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил о выздоровлении.

Новостью поделился он в понедельник, 4 мая, на своей странице в Facebook.

"Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", – написал Новинский.

Нардеп Новинский вылечился от коронавируса

Нардеп Новинский вылечился от коронавируса

Деловая столица

Он поблагодарил за поддержку и пожелал другим больным скорейшего выздоровления.

Напомним, Новинский прошел проверку на коронавирус 15 апреля. Тест оказался положительным. Нардеп рассказывал, что не ощущает симптомов болезни и намерен до выздоровления придерживаться режима самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о первом отрицательном результате теста на коронавирус сообщила нардеп Анна Скороход, которая попала в больницу со своим новорожденным сыном.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
27
0
Смешно
0
Интересно
13
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Какая жалость.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги