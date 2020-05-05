Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил о выздоровлении.
Новостью поделился он в понедельник, 4 мая, на своей странице в Facebook.
"Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", – написал Новинский.
Нардеп Новинский вылечился от коронавируса
Деловая столица
Он поблагодарил за поддержку и пожелал другим больным скорейшего выздоровления.
Напомним, Новинский прошел проверку на коронавирус 15 апреля. Тест оказался положительным. Нардеп рассказывал, что не ощущает симптомов болезни и намерен до выздоровления придерживаться режима самоизоляции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о первом отрицательном результате теста на коронавирус сообщила нардеп Анна Скороход, которая попала в больницу со своим новорожденным сыном.
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