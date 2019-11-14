"Надо договариваться": Путин дерзко пригрозил Зеленскому и выдвинул требования по Донбассу

Глава РФ Владимир Путин выступил за разведение войск по всей линии фронта на оккупированном Донбассе.

В четверг, 14 ноября, на пресс-конференции в Бразилии по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что приветствует разведение возле Станицы Луганской, Золотого, Петровского и Богдановки.

"Там нужно по всей линии развести. Хотя бы чтобы пушки не стреляли", – сказал Путин, добавив, что в случае возвращения ВСУ на предыдущие позиции, террористы "Л/ДНР" сделают так же, но "это никому не нужно".

Он сделал лицемерное заявление о "формуле Штайнмайера", которую Кремль публично поддерживал. По словам Путина, в ней "нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась".

Также Путин призвал Украину "договариваться":

"За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз". Так вот не за морем, не за океаном надо искать счастье, а со своими соседями договариваться".

Путин выдвинул требования Зеленскому

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в "нормандском формате" после разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, однако дата все еще не известна.

По словам Путина, он находится в "полном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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