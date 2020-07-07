На встрече Украины и России в "нормандском" формате произошло "сближение позиций", – Резников

На переговорах представителей стран "нормандского" формата произошло некое "сближение позиций", но делегация РФ все же отказалась ставить подпись под выработанными формулировками.

Об этом в эфире ICTV заявил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников. Он уточнил, что РФ взяла время на подготовку своих предложений.

"11 часов дискуссия шла, в том числе, о формулировках, интерпретациях, о слове, о запятой, о тире и т.д. Но главная была идея и цель, чтобы все четыре политических советника были готовы поставить подписи под определенным пакетом рекомендаций для Трехсторонней контактной группы. И в этот момент сближение позиций произошло, я свидетель этому. Но не было готовности делегации Российской Федерации подписаться под теми формулировками, которые предложили немецкая и французская сторона", – сказал он.

Резников рассказал, что у внешнеполитических советников канцлера Германии Яна Геккера и президента Франции Эммануэля Бонна была конструктивная и проукраинская позиция.

"Сошлись позиции по формулировкам Украины, Франции и Германии, но Россия попросила время, чтобы поработать над еще одним проектом, и высказать свои предложения. Поэтому договоренности не были достигнуты – это правда, но реальное сближение позиций произошло", – отметил он.

Напомним, встреча советников лидеров "нормандского" формата состоялась 3 июля в Берлине.

В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее посол Франции в Украине заявил, что результатом введения переселенцев в состав ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть новый саммит в "нормандском" формате.