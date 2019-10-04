"На, с*ка, подавись!" Порошенко ответил анекдотом на претензию Гордона о липецкой фабрике

Пятый президент Украины Петр Порошенко и журналист Дмитрий Гордон устроили дискуссию в прямом эфире из-за кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Это произошло в пятницу, 4 октября, в ходе программы "Свобода слова с Савиком Шустером" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я считаю вас одним из наиболее подготовленных украинских политиков... Впрочем, у меня есть к вам личная претензия и хочу сказать вам ее в глаза. Я из-за вас стал циником", – заявил Гордон у микрофона, обращаясь к лидеру партии "Европейская солидарность".

"Потому что когда вы пришли и стали президентом, что я лично приветствовал, мне казалось, что вы захотите войти в учебники истории, мне казалось, что вы за эти 5 лет сделаете все, чтобы вам ставили памятники...

Почему, когда Украина была в крови, когда велись эти переговоры, когда Путин наступал, когда каждый день не было покоя... почему вы не отдали эту проклятую липецкую фабрику? Почему вы не сказали Путину: "На, подавись, с*ка, этой фабрикой!" – спросил журналист.

Дмитрий Гордон и Петр Порошенко на "Свободе слова" Коллаж

После таких слов Порошенко подошел ко второму микрофону и сказал:

"Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Говорят: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть".

После этого политик объяснил, что фабрика Roshen на территории РФ "стоит" с 2016 года.

"Попытки продать ее за любую цену принимались сразу", – заявил Порошенко, добавив, что они были безуспешными и предприятие в результате арестовали, "чтобы давить на него как президента".

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в этой же программе Дмитрий Гордон призвал оградить Украину забором от Крыма и Донбасса, чтобы с оккупированных территорий не "просочились" враги.

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