"На несколько сепаратистов в ВР меньше": Порошенко заявил о победе над реваншистами

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии кандидатов Андрея Клюева и Анатолия Шария с выборов в Раду.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, назвав выводы Центральной избирательной комиссии взвешенными и справедливыми.

"На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию екс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!" – написал Порошенко.

Петр Порошенко

Пресс-служба партии "ЕС" в свою очередь отметила, что регистрацию Клюева и Шария отменили, "поскольку в соответствии с Конституцией (статья 76), одним из ключевых требований для кандидатов в депутаты факт их непрерывного проживания в Украине в течение последних пяти лет".

Напомним, официально баллотироваться в народные депутаты Андрею Клюеву, который был кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", ЦИК разрешила большинством голосов.

Однако, у него получилось добиться регистрации со второй попытки. Так, 21 июня он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. 23 июня ЦИК отказала Клюеву.

Но уже 1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете регистрации политика.

Шарий и Клюев Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL:

После регистрации Клюева, а также блогера Анатолия Шария (который шел в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария") в соцсетях появились призывы к украинцам выйти на акцию протеста.

Митинг состоялся в центре Киева 2 июля. Люди, вышедшие на Майдан Независимости, требовали не пустить данных кандидатов на выборы.

Не обошлось без потасовок, во время одной из которых протестующими был избит журналист издания "Страна" Влад Бовтрук.

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