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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

На Буковине разгорелся новый скандал вокруг партии Смешко

25.4тЧитать материал на украинском

Глава областного отделения партии "Сила и Честь" Игоря Смешко в Черновцах, Валентина Радчук, решила сложить свои полномочия.

О решении она сообщила на своей странице в Facebook и объяснила причины такого шага. В частности, больше всего Радчук не устроила таинственность формирования избирательного списка партии.

"С сожалением сообщаю вам о приостановлении пока моей политической деятельности. После проведения съезда политической партии "Сила и Честь" я вынуждена принять решение об отказе быть руководителем избирательной кампании партии в Черновицкой области. Как и большинство соотечественников, я искренне хочу перемен в нашей стране. На президентских выборах я всячески поддерживала и голосовала за Игоря Смешко. Этот кандидат больше всех соответствовал моим взглядам и убеждениям", – отметила она.

Радчук добавила, что, ориентируясь в политических рейтингах, осознавала, что шансы на его победу на президентских выборах весьма сомнительные. Но она все же хотела поддержать именно этого кандидата, чтобы сплотить вокруг него сторонников, которые обеспечат ему голоса на парламентских выборах и поведут страну к изменениям.

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"Поэтому логичным было поддерживать политическую партию "Сила и Честь", которую возглавляет Игорь Петрович, на парламентских выборах, что я и сделала, активно приобщившись к избирательной кампании. Более того, я согласилась возглавить и была назначена руководителем избирательной кампании в Черновицкой области. Проведя значительную подготовительную работу в области (команда штаба, помещения, сайт, план работы члены ОИК) мы с нетерпением ожидали появления списка кандидатов от партии по многомандатному избирательному округу ", – рассказывает Радчук.

Игорь Смешко

Игорь Смешко

"Страна"

"Несмотря на то, что процесс формирования этого списка был совершенно таинственным и отсутствовала какая-либо информация по этому поводу, мы до последнего верили, что на съезде партии прозвучат фамилии действительно новых в политике, незаангажированных, профессиональных кандидатов, как и обещалось . Мне не понятны приоритеты Игоря Смешко или его окружения (точно мне неизвестно) в подборе такой "команды", но я четко понимаю, что у меня другое видение и восприятие чести", – добавила она.

Также Радчук подчеркнула, что кроме первых десяти фамилий никому до сих пор неизвестно, кто те люди, которые включены в список, начиная с 11 номера. Таким образом, партия Смешко оказалась единственной, которая не обнародовала на съезде и даже после него ни одной фамилии после "десятки".

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"Обращу внимание еще и на то, что могли видеть все желающие: это проведение съезда партии, на котором "формировался список" кандидатов в народные депутаты Украины и "выдвигались кандидаты" в народные депутаты от партии по одномандатным избирательным округам. Ну, если то, как это делалось на этом собрании, и есть "консервативной демократией", то я точно имею другое представление об этом идеологическом течении", – резюмировала Радчук.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Тег
Партия "Сила и честь"
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Аликова Элла
Аликова Элла
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