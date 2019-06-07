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"Мы все знаем!" У Зеленского сделали громкое заявление о роспуске Рады

2.2тЧитать материал на украинском

Роспуск Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским был оправданным, ведь в парламенте не было уже коалиции "Европейская Украина".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил представитель президента Конституционном суде Федор Вениславский.

"Президент своим указом о досрочном прекращении полномочий парламента констатировал общеизвестный факт отсутствия коалиции. С момента, когда из коалиции "Европейская Украина" вышли сначала фракция Радикальной партии Украины, потом "Батьківщини", потом "Самопомочі", суммарный количественный состав народных депутатов, которые остались в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте", не превышал минимально необходимое количество, которое позволяет говорить о существовании коалиции", – пояснил он.

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Вениславский отметил, что если суммировать количественный состав фракций БПП и "НФ", то никак не получается 226 депутатов. Он подтвердил, что 5 июня глава администрации президента Андрей Богдан обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы получить официальное подтверждение количества народных депутатов во фракциях БПП и "НФ", которое указано на сайте парламента.

"Мы это знаем, но хотим получить для суда официальное документальное подтверждение, заверенное надлежащим образом руководством Верховной Рады, о том, что действительно в составе БПП есть всего-навсего 129 народных депутатов, а в составе "НФ" – 80", – добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также чиновник сообщил, что Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения в Конституционном суде указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", – акцентировал он.

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Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в еще одном суде: что дальше

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня 2019 года.

Также в "Опоре" оценили возможный вердикт КСУ по указу президента Зеленского.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей БогданАндрей Парубий
Место
Украина
Теги
Верховна Рада Україникоалиция
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