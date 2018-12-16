''Мы все понимаем'': Порошенко резко высказался о Путине и Медведчуке

Лидер РФ Владимир Путин отказался общаться с президентом Украины Петром Порошенко, потому что не нашел, что ответить.

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ, которая прошла в Мистецькому арсеналі в Киеве. Поводом стал вопрос об отсутствии коммуникации касательно освобождения украинских моряков.

"Препятствие, что мы уже год не можем освободить ни одного заключенного – из тюрем РФ, ОРДЛО и Крыма – заключается не в том, что Путин не хочет общаться с Порошенко. А в том, что он не хочет их освобождать", – рассказал президент.

Петр Порошенко Сегодня

"Он не раз уже показывал, что все зависит от его желания", – добавил глава Украины.

Российский лидер, по словам Порошенко, не захотел говорить не из-за избирательного процесса, а потому, что не мог ничего ответить, осознав, что "в течение 24 часов, за которые были проведены интенсивные консультации с международными партнерами, будут заявления Большой семерки, ЕС, большинства стран-партнеров".

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук же, как отметил Порошенко, является де-факто представителем Путина и это все понимают. "Он, возможно, единственный канал, для донесения позиции лидера РФ. Надо проверить, но кажется с мая или апреля Медведчук не участвует в заседаниях ТКГ", – подчеркнул президент.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Телеканал 24

"И если стоит вопрос перед Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой – то ли это заложники на оккупированной территории, то ли политзаключенные – я буду это делать и буду встречаться", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, как готовится к предстоящим выборам и примет ли в них участие.