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''Мы все понимаем'': Порошенко резко высказался о Путине и Медведчуке

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Лидер РФ Владимир Путин отказался общаться с президентом Украины Петром Порошенко, потому что не нашел, что ответить.

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ, которая прошла в Мистецькому арсеналі в Киеве. Поводом стал вопрос об отсутствии коммуникации касательно освобождения украинских моряков.

"Препятствие, что мы уже год не можем освободить ни одного заключенного – из тюрем РФ, ОРДЛО и Крыма – заключается не в том, что Путин не хочет общаться с Порошенко. А в том, что он не хочет их освобождать", – рассказал президент.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Сегодня

"Он не раз уже показывал, что все зависит от его желания", – добавил глава Украины.

Российский лидер, по словам Порошенко, не захотел говорить не из-за избирательного процесса, а потому, что не мог ничего ответить, осознав, что "в течение 24 часов, за которые были проведены интенсивные консультации с международными партнерами, будут заявления Большой семерки, ЕС, большинства стран-партнеров".

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук же, как отметил Порошенко, является де-факто представителем Путина и это все понимают. "Он, возможно, единственный канал, для донесения позиции лидера РФ. Надо проверить, но кажется с мая или апреля Медведчук не участвует в заседаниях ТКГ", – подчеркнул президент.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Телеканал 24

"И если стоит вопрос перед Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой – то ли это заложники на оккупированной территории, то ли политзаключенные – я буду это делать и буду встречаться", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, как готовится к предстоящим выборам и примет ли в них участие.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинВиктор Медведчук
Место
Украина
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
тут его не трудно понять: о пидарасах либо ничего, либо, как о пидарасах
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
порошенко и его опг я рекомендую арестовать медведчука его жену марченко и их выплядочную дочь и омен будет в течениии 24 часов на наших моряков а иначе они будут сидеть гап зону с уголовниками ровно столько сколько и наши! а также призываю арестовать допу гепу бойко онуфрия кегебешникоа-охранников онуфрия шуфрича новинскго и еще если надо много выплядков есть
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Кожедуб Руслан, ты бы назвался как-нибудь, типа, Белый господин, или хотя бы Игорь Анатольевич, а то еще подумают, что ты за Украину
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Белый господин
Белый господин
Давай, до свидания. Будет новая власть - будут и разговоры.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Белый господин, а может, для материализации твоих чувственных идей, соснешь не глядя?
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