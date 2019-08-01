"Мы разрушили план Путина уничтожить Украину": Порошенко раскрыл тайну Минских договоренностей

Украина уничтожила план президента России Владимира Путина разрушить ее как государство и наказать украинцев за Революцию достоинства.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Українській правді", отвечая на вопросы о боях за Иловайск и Минские договоренности.

"Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за Революцию достоинства. Мы сейчас другое государство", – сказал он.

Петр Порошенко Українська правда

Порошенко вспомнил, что 5 сентября будет пятая годовщина подписания Минского протокола. Впрочем, добавил он, на самом деле все решалось не в Минске, а в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО.

"Никто не верил здесь в нас, когда я ехал на саммит НАТО, в то, что нам удастся подписать и остановить русское наступление", – рассказал пятый президент Украины.

По его словам, Минские договоренности начали действовать именно с восемнадцати часов, потому что десантники 95-й и 79-й под руководством Виктора Муженко и Михаила Забродского должны были вернуться с рейда.

"Если бы не было этого рейда, может быть, и Минска бы не было. Потому что они не понимали, какие у нас силы в тылу, и постоянно получали информацию о том, что подразделения российской армии ведут бои с украинскими десантниками, которые появились неизвестно откуда. состоянием на 18 часов они вышли за линию соприкосновения и вступил в действие Минск", – пояснил Порошенко.

Он отметил, что нужно понимать, что в Иловайске или Дебальцево были только русские солдаты.

"Потому что я точно никому не пожелаю провести такую ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на Facebook (Военного. – Ред.) Семена Семенченко был обнародован детальный маршрут. Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретный" приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил..." – добавил пятый президент.

Он рассказал, что тогда пришлось без средств связи изменять маршруты для того, чтобы спасти людей.

"Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли, и, если кто-то будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко считает, что главной причиной его низких рейтингов стало то, что он сконцентрировал внимание на болезненных, но необходимых реформах, а не на искусственной поддержке электоральных симпатий.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!