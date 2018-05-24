"Мы приблизились к войне!" Политик рассекретил знаковый диалог с Путиным

Российский политик Григорий Явлинский обнародовал содержание разговора с президентом России Владимиром Путиным, в котором тот говорит о ядерной войне.

Этот диалог является весьма показательным, утверждает, в частности, политолог Андрей Пионтковский. Как он пишет для "Радио Свобода", диалог звучал так:

"– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим".

Вчера на встречу с @max_katz неожиданно пришёл Григорий Явлинский и пересказал свой разговор с Владимиром Путиным после выборов:

— Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы подошли к той грани, за которой может случится война?

— Да, понимаю. Но мы победим. pic.twitter.com/Te7aiKfeYZ — Arthur Makarov (@arthur_makarov) 19 мая 2018 г.

"Да, ответ Путина – это ядерный шантаж, более того, это новая, более продвинутая стадия ядерного шантажа. Да, Путин сознательно произнес эти слова, и он хотел, чтобы Явлинский транслировал их городу и миру. Он хотел, чтобы мир знал: Путина не пугает война и он полагает, что в ядерной войне может победить", - тут же объяснил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система.