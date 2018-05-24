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"Мы приблизились к войне!" Политик рассекретил знаковый диалог с Путиным

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Российский политик Григорий Явлинский обнародовал содержание разговора с президентом России Владимиром Путиным, в котором тот говорит о ядерной войне.

Этот диалог является весьма показательным, утверждает, в частности, политолог Андрей Пионтковский. Как он пишет для "Радио Свобода", диалог звучал так:

"– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим".

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"Да, ответ Путина – это ядерный шантаж, более того, это новая, более продвинутая стадия ядерного шантажа. Да, Путин сознательно произнес эти слова, и он хотел, чтобы Явлинский транслировал их городу и миру. Он хотел, чтобы мир знал: Путина не пугает война и он полагает, что в ядерной войне может победить", - тут же объяснил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система.

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Тема
Российская военная угроза
Персоны
Григорий ЯвлинскийАндрей ПионтковскийВладимир Путин
Место
Россия
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