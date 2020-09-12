Мы готовы и не боимся, – Зеленский о масштабных военных учениях РФ возле границ Украины

Украина не боится масштабных военных учений России "Кавказ-2020" во время которых РФ планирует перебросить к границе с Украиной 120 тысяч военных, сотни танков, самолетов и другой техники.

Об этом на брифинге в Одессе заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, этот вопрос был "детально и глубоко" изучен.

"Этот вопрос (масштабных российских учений у границ Украины, –детально и глубоко изучен в Генштабе, причем совместно с руководством Минобороны, была вовлечена в обсуждение вся наша разведка", – отметил Зеленский.

"Мы ничего не боимся, мы готовы", – подчеркнул президент.

Отметим, активная фаза учений "Кавказ 2020" запланирована с 15 по 26 сентября. По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк назвал новые угрозы со стороны России. Так, по его мнению, под прикрытием учений "Кавказ-2020" российские войска могут сделать марш-бросок вглубь Херсонской области.

Таким образом Москва может попытаться решить вопрос с водоснабжением оккупированного ею Крыму.

Подобный сценарий развития событий описали ранее и бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабий, а также экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

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