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24 февраля • обновлено в 00:47
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Может попасть из Европы: Гончарук сделал тревожное заявление о коронавирусе в Украине

7.4т
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В Украину может просочиться коронавирус вместе с пассажирами, летящими из Европы.

Такое заявление 23 февраля сделал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" на фоне вспышки опасного заболевания в Италии, города которого закрыты на карантин (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Такое может быть. Никто не может исключить, что случайно с пассажиром, который летит с пересадками, вирус не может попасть в Украину", – сказал Гончарук.

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По его словам, риск попадания коронавируса в Украину сохраняется, особенно из Китая и других азиатских стран. Тем не менее для таких ситуаций работает правительственный штаб.

Гончарук о коронавирусе

Гончарук о коронавирусе

Также Гончарук рассказал, что по отношению к людям с рейсов, которые составляют риск распространения COVID-19, принимаются дополнительные процедуры контроля.

"Правительство и Украина в целом – мобилизованы. Наши службы, которые отвечают за то, чтобы этот вирус не проник на территорию Украины – скоординированы, понимают, что нужно делать. Касательно рискованных рейсов существует дополнительная процедура контроля. Фактически, по прибытию самолета осуществляется контроль температуры тела. В случае возникновения подозрения на возможное проявление этого заболевания, с человеком устанавливается особый контакт, то есть мы смотрим, насколько вероятна возможность болезни, наблюдаем, следим за этим человеком", — пояснил премьер.

Он отметил, что уже было несколько подобных случаев, но наличие вируса у пассажиров не подтвердилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из-за опасения распространения коронавируса в Украине Совет национальной безопасности обратился в Кабмин с требованием возобновить работу санэпидемслужбы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Видели мы координацию)забрали раз из Китая (хотя большой вопрос правильно ли т.к. США например с лайнера только больных забрало потенциально здоровых американцев не забрали почему то)так воз раз забрали так даже поселить на карантин не можете по людски что бы все тихо было и без скандалов,можно подумать вы за два дня только узнали что будет рейс и не могли подготовиться
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
О, не пуганный идиот - начал пугаться, прогресс однако.
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