"Могу покрасить ларек": Коломойский открестился от инициативы Зеленского по Донбассу

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского касательно инвестирования Донбасса.

Как написала в Facebook журналистка издания "Новое Время" Кристина Бердинских, на момент заявления украинского лидера Коломойский еще не знал о своей роли в данном процессе.

По словам бизнесмена, он не встречался с Зеленским. "В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", – сказал Коломойский.

По поводу инвестиций Коломойский ответил следующее: "На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два (в отношении Коломойскогодействует судебное ограничение о том, что он не может тратить более 20 тыс. фунтов в неделю. – Ред)".

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский Коллаж

Напомним, пресс-служба главы государства сообщала, что Владимир Зеленский достиг определенных договоренностей с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским касательно финансирования Донбасса и реинтеграции в целом.

"Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", – сказал президент.

"Пинчук уже сейчас обеспечит квартирами семьи всех 24-х военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащих. Это наша с ним договоренность", – добавил он.

"С господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы "Роттердам +", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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