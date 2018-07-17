"Мне нечего скрывать": Продан высказался о фейковых "фактах" вокруг ГФС

И.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан готов ответить на любые вопросы касательно ситуации в ГФС.

"По ситуации, которая последние недели набирает обороты вокруг Государственной фискальной службы. Я не хочу устраивать публичную дискуссию и втягиваться в информационное противостояние. У нас уже были случаи выяснения отношений в публичной плоскости между руководителями силовых структур. Это ничего не дало, проиграли все", – написал он на своей странице в Facebook.

И.о. главы ГФС отметил, что готов ответить на любые вопросы, потому что ему нечего скрывать.

"Мне нечего скрывать. Не вижу смысла комментировать сплетни и "сенсационные факты", которые все больше и больше вбрасываются в информационное пространство. Уже даже никто не скрывает, что все это намеренно фабрикуется и распространяется. Не сомневайтесь, таких фейковых "фактов" будет вбрасываться все больше", – спрогнозировал он.

Мирослав Продан Facebook

По словам Продана, он больше не питает иллюзий по этому поводу, напомнив о позиции правительства касательно контрабанды.

"Потому что позиция правительства остается неизменной - вместе с полицией мы усиливаем давление на "черный" и "серый" бизнес, контрабандные потоки", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня премьер-министр Владимир Гройсман решил привлечь для контроля таможни подразделения Национальной полиции.

Меньше, чем через неделю после этого, глава МВД Арсен Аваков анонсировал усиление борьбы с контрабандой в Украине, из-за которой потери составляют 105 миллиардов грн в год.

27 июня в Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность сети "конвертов". 9 июля ГПУ провела обыски в Государственной фискальной службе в Винницкой области, во время которых был задержан глава винницкой службы Руслан Осмоловский, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что якобы собрал достаточную доказательную базу правонарушений Продана на посту и. о. председателя ГФС.