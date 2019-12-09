Почему переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Разберемся без эмоций. Цели Путина:

1. Россия не собирается возвращать Донбасс без признания Украиной захвата Крыма. Путин начал войну на Донбассе, чтобы заставить Украину признать захват Крыма. Донбасс - это обменный фонд. Чтобы Украина не направила силы на возврат Крыма, Россия будет наращивать силы и напряженность на Донбассе.

2. Россия берет контроль часть Донбасса по образцу Приднестровья. Выдаются паспорта, лицензии учебным заведениям, российское законодательство и рубли. То есть присоединение происходит не де-юре, а де-факто. Они хотят показать, что Украина признает правосубъектность "ЛДНР". Любое соглашение - прекращение огня, разведение войск, это демонстрация, что Украина отказалась от борьбы и воюет не с РФ, а с "народными республиками".

3. Новое газовое соглашение и отказ Украины от победы в судах. Уничтожить Украину Путину очень мешает трубопровод, по которому газ поставляется из РФ в Европу. Поэтому для транзита газа в Европу в обход Украины Путин построил ТРИ газопровода стоимостью около 80 миллиардов долларов - они никогда себя не окупят. С 1 января 2020-го года "Нафтогаз" и "Газпром" должны заключить новое соглашение, и РФ собирается сделать все возможное, чтобы выбить из Украины самые выгодные для себя условия, а лучше всего - вообще выбить Украину из числа транзитеров. Также России необходимо добиться прекращения успешной для Украины войны в судах - ведь работа "Газпрома" блокируется "Нафтогазом" в Европе, Россия должна Украине более 3 миллиардов долларов, создан важный прецедент. Все это Путину надо разбить.

Цели Зеленского:

1. Прекращение войны и потерь на фронте.

2. Возвращение пленных и заложников.

3. Возвращение Донбасса на любых условиях под украинский контроль.

4. Вынесение Крыма за рамки соглашений по Донбассу.

5. Вынесение газового вопроса и вопроса борьбы в судах за рамки соглашений по Донбассу.

Важно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский публично обозначил рамки переговоров в Париже, которые полностью отвечают национальным интересам, и не позволяют отклониться от курса на полное освобождение Донбасса. Это, кстати, очень достойное решение - обозначить рамки переговоров до выезда к Путину и сообщить гражданам.

Но возможен ли компромисс при столь разных целях?

Возможен ли компромисс при столь разном соотношении сил?

В качестве переговорной позиции Украина предлагает Путину снятие санкций Евросоюза и США, наложенных на РФ за войну на Донбассе. Это слабый аргумент. Санкции для Путина болезненны, но они не могут остановить Россию, как не остановили санкции СССР во время холодной войны и Афганистана. Россия продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров сырья, и финансовая база у Путина сохраняется, его положение в РФ на данный момент прочное.

Новости Украине предстоит заключить мир с Россией

Правда в том, что Крым невозможно вернуть для Путина - это требует сложной политической процедуры. И точно также, Путин не может вернуть Украине Донбасс - это не проблема экономическая, это проблема политическая. Выход украинских сил на границу в любом случае означает политическое поражение Путина и уступку с стороны РФ. А на такие уступки они идти не собираются.

Поэтому у переговоров нет никакой перспективы. Уступки Украины невозможны, поскольку активная часть гражданского общества на уступки не согласится. Уступки России невозможны, поскольку Путин считает, что его игра против Украины результативна.

Войну переговорами не остановить.

Единственной целью, которая достижима на волне завышенных политических ожиданий, и на которую я надеюсь, является освобождение хотя бы части пленных и заложников, которых Путин использует как разменную монету и дополнительный рычаг давления на украинские власти. Надеюсь, в присутствии посредников Путин возьмет на себя обязательства по обмену.

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