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Мира и дружбы не будет: в России задумали разорвать главный договор с Украиной

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Депутаты Либерально-демократической партии России хотят поднять вопрос о разрыве базового договора о сотрудничестве с Украиной, который предполагает экономическую интеграцию и запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил замглавы оборонного комитета Госдумы Александр Шерин (ЛДПР), добавив, что после выхода из договора Россия автоматически перестает признавать руководство и границы Украины.

"Мы будем снова в Государственной думе поднимать вопрос, что необходимо разрывать нам договор о мире, дружбе и сотрудничестве, потому что ни один пункт не выполняется за четыре года", — сказал Шерин.

Он добавил, что 25 декабря нынешнего года договор будет продлен автоматически сроком на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до этой даты не объявит о выходе.

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"Вот 25 июня будет шесть месяцев, последний срок, когда мы можем официально объявить на уровне президента России. Нам необходимо заявлять в письменном виде, уведомлять украинскую сторону", — сказал депутат.

Как известно, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-российских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили заключить новый договор о дружбе с Россией, из-за чего та набросилась на Киев с очередными обвинениями.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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kuvatov nail
kuvatov nail
Торговый оборот, с агрессором растёт да?
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Ганин Александр
Ганин Александр
Как не странно,но этот договор больше нужен Украине чем России,России он даже и не нужен.
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