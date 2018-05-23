Мира и дружбы не будет: в России задумали разорвать главный договор с Украиной

Депутаты Либерально-демократической партии России хотят поднять вопрос о разрыве базового договора о сотрудничестве с Украиной, который предполагает экономическую интеграцию и запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил замглавы оборонного комитета Госдумы Александр Шерин (ЛДПР), добавив, что после выхода из договора Россия автоматически перестает признавать руководство и границы Украины.

"Мы будем снова в Государственной думе поднимать вопрос, что необходимо разрывать нам договор о мире, дружбе и сотрудничестве, потому что ни один пункт не выполняется за четыре года", — сказал Шерин.

Он добавил, что 25 декабря нынешнего года договор будет продлен автоматически сроком на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до этой даты не объявит о выходе.

"Вот 25 июня будет шесть месяцев, последний срок, когда мы можем официально объявить на уровне президента России. Нам необходимо заявлять в письменном виде, уведомлять украинскую сторону", — сказал депутат.

Как известно, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-российских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили заключить новый договор о дружбе с Россией, из-за чего та набросилась на Киев с очередными обвинениями.