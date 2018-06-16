Украина против России: Минюст приготовил "неприятный сюрприз" оккупантам

Украина подала в международные суды ряд исков против России, подкрепив их значительной доказательной базой. Государство-агрессор ожидают крупные неприятности.

Об этом заявил в эфире ObozTV министр юстиции Павел Петренко.

"Юридическая война с Российской Федерацией имеет несколько полей битвы, это большая матрица разнообразных судебных процессов, внесудебных решений европейских инстанций", - рассказал Петренко.

"В Европейском суде по правам человека у нас пять больших дел "Украина против России", поданных Минюстом от имени правительства. Большая палата ЕСПЧ включила в свое расписание эти дела - пока еще без даты, но это уже хороший сигнал, что дела будут рассмотрены в ближайшее время. Это вопрос месяцев, а не лет", - сообщил министр.

Также, по его словам, Украина рассчитывает на Международный суд ООН, который является высшей судебной инстанцией в мире.

"Там есть два дела, которые инициировала Украина - относительно запрета финансирования терроризма со стороны РФ и запрет дискриминации тех, кто проживают в аннексированном Крыму - это крымские татары, украинцы, украинские религиозные организации. По этим делам тоже есть движение, Украина подала меморандум с большой доказательной базой", - заявил он.

Как подчеркнул глава Минюста, это будет "серьезным неприятным сюрпризом" для страны-агрессора: "Мы четко подтверждаем доказательствами то, о чем знает весь мир - что Россия финансирует террористов на востоке Украины, что там есть их регулярные войска".

"Конечный результат - это победа и юридическая, и фактическая, когда мы кроме решений международных судов получим назад свою территорию и граждан, которые перейдут под суверенитет Украинского государства… Не будем говорить о дедлайнах, но речь идет о нескольких годах, когда мы увидим еще больший прогресс", - отметил Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в $159 млн нескольким украинским инвесторам по делу об аннексии Крыма.