Минус один? Данилюк резко открестился от должности премьер-министра

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, которого назвали в числе кандидатов на кресло премьер-министра, заявил, что не видит себя на этой должности.

Своей позицией поделился он в комментарии theБабелю (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня есть чем заниматься в СНБО. Я хочу превратить его в институт, который работает на мировом уровне, для того чтобы риски, с которыми сталкивается Украина, находили адекватный ответ. И чтобы у президента была поддержка в сфере, за которую он отвечает", – поделился Данилюк.

Александр Данилюк и Владимир Зеленский

По словам секретаря СНБО, если в планы президента Владимира Зеленского все же входит его назначение на пост главы правительства, их видение не совпадает.

"Я рекомендую президенту решения в сфере безопасности и обороны. Все", – резюмировал он, заверив, что не советовал никого на упомянутую должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом. Данилюк в свою очередь имеет соответствующее образование и в 2016-2018 годах возглавлял Министерство финансов Украины.

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