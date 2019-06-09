Миллионы за место в списке: партия "Слуга народа" попала в громкий скандал

Предприниматель и волонтер из Днепра Александр Редька рассказал, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленскоготребует деньги от потенциальных кандидатов за места в списках.

Он написал об этом на своей странице в Facebook, уточнив, что за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку собирают от 300 тысяч до 2 млн долларов.

"Вызвали в штаб Днепра на собеседование. Куратор сообщил мне, что мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по 300 тысяч долларов. Я не поверил и сказал, что взяток давать не буду, только открытые официальные платежи на предвыборную кампанию, если платят все мажоритарщики. Ко мне быстро потеряли интерес, хоть я и пытался рассказать идеи, видение, поделиться опытом жизни в более развитых странах Азии, но меня перебивали", — рассказал он.

Письмо от "Слуга народа"

По словам предпринимателя, информацию о требовании взяток от партии он слышал от своих знакомых. Некоторым предлагали дать взятку в размере 2 миллиона долларов.

"За место в Парламенте собирают 300 тысяч долларов за выдвижение по мажоритарке, а за место в списке партии собирают 2 миллиона долларов (2 человека сообщили, которым доверяю и которым озвучили эти цифры), поэтому для меня очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" работать будут не на зарплату. Это 100% факт", — добавил он.

Некоторые в сети подтвердили все, что описал предприниматель. В частности, людям приходит ответ в виде открытки "ваше резюме и все материалы были тщательно изучены, но если до 6 числа вам не позвонили, значит не прошел конкурс".

Логотип партии "Слуга народа"

"По резюме, которые я выложил на Google Disk видно, что туда никто даже не заглядывал ни разу. Меня и я думаю не только меня, а всех, просто проигнорили. Денег мне конечно никто платить не предлагал, потому что я не дошел до личного собеседования, но исходя из того, что мои материалы даже не рассматривались, можно уверенно говорить, что это правда", – ответил пользователь.

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