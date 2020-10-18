МИД Украины призвал отказаться от тактики "умиротворения" России

Тактика Совета Европы относительно "умиротворения" России не дает результатов, поскольку РФ не только не прислушается, а даже усиливает свою агрессивную политику.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко накануне визита в Москву 19 октября генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич, сообщает "Укринформ".

"Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "вовлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", – отметила пресс-секретарь МИД.

Она также напомнила, что состояние с правами человека в РФ ухудшается в геометрической прогрессии по меньшей мере начиная с 2008 года, когда началась агрессия страны-члена СЕ против Грузии, а после незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины в Донбассе эта тенденция приобрела особенно угрожающие масштабы.

Зеленко отметила, что Россия только усиливает свои преступные действия, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на ее территории, но и на территориях стран-членов СЕ.

"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые по меньшей мере создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств", – отметила Зеленко.

Она уточнила, что речь идет об обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.

В итоге Зеленко отметила, что Украина будет ждать доклада госпожи генсекретаря по итогам визита в Москву.

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