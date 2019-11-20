"Сто процентов": Разумков назвал дату местных выборов в Украине

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, однако на отдельных территориях они могут состояться раньше.

Такое заявление сделал в среду, 20 ноября, во время рабочей поездки в Запорожье спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации – это первое. Второе – после того, как будет принят так называемый Избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", – поделился он.

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Разумков назвал дату местных выборов в Украине

Касается ли это Запорожской области, Разумков не уточнил, сказав, что "тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что местные выборы могут состояться в мае 2020 года после окончания первого этапа децентрализации.

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