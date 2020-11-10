Мендель рассказала о состоянии больного COVID-19 Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, который заболел коронавирусом.

По ее словам, в понедельник, 9 ноября, когда стало известно о болезни, Зеленский "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении", пишет ВВС.

Он принимает витамины и находится дома под наблюдением врачей. Из симптомов COVID-19 у президента есть только повышенная температура тела.

На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, Мендель ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

"Сегодня (9 ноября) не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.