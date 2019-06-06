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Медведчук рассказал, с кем пойдет на парламентские выборы: названа первая десятка

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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком".

Такое заявление на съезде партии в четверг, 6 июня, сделал глава политсовета, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, передает "Украинская правда".

При этом он, как и некоторые другие нардепы, во время выступлений поддерживали риторику "объединения". В частности, об объединении говорили Сергей Левочкин и Наталья Королевская.

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На съезде был предложен список первой десятки партии:

  1. Юрий Бойко;

  2. Вадим Рабинович;

  3. Виктор Медведчук;

  4. Наталья Королевская;

  5. Сергей Левочкин;

  6. Василий Нимченко;

  7. Нестор Шуфрич;

  8. Сергей Ларин;

  9. Сергей Дунаев;

  10. Тарас Козак.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Пресс-служба

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Кроме того, по данным журналистов, в список партии могут войти: Вадим Столар, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин.

По словам Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет бороться за отмену закона о языке, закона об образовании, закона о люстрации, закона о декоммунизации, а также выступит против переименования религиозных организаций.

Также на съезде Левочкин назвал "будущего премьер-министра" от партии – Юрия Бойка.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Медведчук заявил, что продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

При этом в команде президента Украины Владимира Зеленского ранее выступили против того, чтобы Медведчук представлял страну на переговорах с Российской Федерацией.

Политик заверил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам. Он уверен, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виктор МедведчукЮрий БойкоВадим РабиновичНаталья КоролевскаяСергей ЛевочкинНестор ШуфричСергей Ларин
Место
Украина
Теги
Оппозиционный блокполитикаВыборы 2019выборы в Украине
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Не разлучная рыговская шайка лейка ))))) Что б ВЫ повыздохли!
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