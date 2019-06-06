Медведчук рассказал, с кем пойдет на парламентские выборы: названа первая десятка

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком".

Такое заявление на съезде партии в четверг, 6 июня, сделал глава политсовета, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, передает "Украинская правда".

При этом он, как и некоторые другие нардепы, во время выступлений поддерживали риторику "объединения". В частности, об объединении говорили Сергей Левочкин и Наталья Королевская.

На съезде был предложен список первой десятки партии:

Юрий Бойко; Вадим Рабинович; Виктор Медведчук; Наталья Королевская; Сергей Левочкин; Василий Нимченко; Нестор Шуфрич; Сергей Ларин; Сергей Дунаев; Тарас Козак.

Виктор Медведчук Пресс-служба

Кроме того, по данным журналистов, в список партии могут войти: Вадим Столар, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин.

По словам Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет бороться за отмену закона о языке, закона об образовании, закона о люстрации, закона о декоммунизации, а также выступит против переименования религиозных организаций.

Также на съезде Левочкин назвал "будущего премьер-министра" от партии – Юрия Бойка.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Медведчук заявил, что продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

При этом в команде президента Украины Владимира Зеленского ранее выступили против того, чтобы Медведчук представлял страну на переговорах с Российской Федерацией.

Политик заверил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам. Он уверен, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

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