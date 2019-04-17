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Медведчук рассказал, чего Путин хочет от Украины

7.3тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".

Об этом рассказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук, говорится в статье Financial Times.

"Путин хочет, чтобы Украина была нормальной страной", – передал политик слова президента страны-агрессора после встречи с ним в Москве.

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В публикации указывается, что Медведчук – пророссийский политик и сторонник Кремля.

"За последние пять лет Порошенко (президент Украины. – Ред.) сделал русофобию и антироссийскую истерию государственной политикой", – приводит издание слова политика.

Медведчук также добавил, что, несмотря на заявления Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, исключить его из мирных переговоров по Донбассу, он продолжит в них участвовать.

Также он добавил, что намерен еще раз встретиться с Путиным, чтобы обсудить освобождение украинских моряков.

"Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды", – подчеркнул Медведчук.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил о готовности его политсилы поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Виктор МедведчукВладимир Путин
Место
Украина
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Скирда Женя
Скирда Женя
а точно русофобию вызвал Порошенко а не анексия крыма и оккупация донбаса и убийства 15000 украинцев!!!!???????????
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Мясник Kassab
Мясник Kassab
Скирда Женя, русофобия была с тех пор как улицы Украины начали в честь Дудаева называть.
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