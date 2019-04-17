Медведчук рассказал, чего Путин хочет от Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".

Об этом рассказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук, говорится в статье Financial Times.

"Путин хочет, чтобы Украина была нормальной страной", – передал политик слова президента страны-агрессора после встречи с ним в Москве.

В публикации указывается, что Медведчук – пророссийский политик и сторонник Кремля.

"За последние пять лет Порошенко (президент Украины. – Ред.) сделал русофобию и антироссийскую истерию государственной политикой", – приводит издание слова политика.

Медведчук также добавил, что, несмотря на заявления Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, исключить его из мирных переговоров по Донбассу, он продолжит в них участвовать.

Также он добавил, что намерен еще раз встретиться с Путиным, чтобы обсудить освобождение украинских моряков.

"Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды", – подчеркнул Медведчук.

Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил о готовности его политсилы поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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