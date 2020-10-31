Малюська назвал три этапа выхода из кризиса из-за решения КСУ

Преодоление конституционного кризиса, возникшего в Украине из-за решения КСУ относительно деклараций, должно происходить в три этапа.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська. Он отметил, что первый шаг к преодолению угрожающей ситуации уже сделан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, речь идет о решении по восстановлению работы реестра электронных деклараций и доступа к нему в автоматическом порядке, которое принял Кабинет министров.

"Это скорая помощь, которая была реализована. Второе – это дальнейшее восстановление функционала. Это представление закона. Третье – это проблема потери доверия к судьям КСУ. Как это было понятно с пресс-конференции 30 октября – никто даже не скрывает, что, принимая это решение, судьи руководствовались собственным интересом", – отметил глава Минюста.

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