Малюська назвал три этапа выхода из кризиса из-за решения КСУ
Президент Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству
Председатель КСУ Александр Тупицкий увидел в этом угрозу конституционного переворота
Между тем судья КСУ Игорь Слиденко связал скандал с деятельностью уволенного директора НАБУ Артема Сытника
Преодоление конституционного кризиса, возникшего в Украине из-за решения КСУ относительно деклараций, должно происходить в три этапа.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська. Он отметил, что первый шаг к преодолению угрожающей ситуации уже сделан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, речь идет о решении по восстановлению работы реестра электронных деклараций и доступа к нему в автоматическом порядке, которое принял Кабинет министров.
"Это скорая помощь, которая была реализована. Второе – это дальнейшее восстановление функционала. Это представление закона. Третье – это проблема потери доверия к судьям КСУ. Как это было понятно с пресс-конференции 30 октября – никто даже не скрывает, что, принимая это решение, судьи руководствовались собственным интересом", – отметил глава Минюста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому отменяется уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.
После официального обнародования решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестра электронных деклараций.
Со своей стороны, в НАБУ назвали решение суда "политическим". В ведомстве убеждены, что таким способом пытаются защитить отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных процессах.
Кроме того, решением Конституционного Суда НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
30 октября под КСУ прошли массовые протесты.