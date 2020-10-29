Президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. По словам главы государства, сейчас неизвестно, какой "сюрприз" КС преподнесет снова.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над законопроектом уже ведется при взаимодействии с Офисом президента.

Также на заседании было решено активизировать деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и ускорить представление о судебной реформе.

Кроме того, было решено провести срочное заседание правительства в Офисе президента.

Напомним, что правительство обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

Документ обязывает НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

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