О 'перевороте' Зеленского, даче в Крыму и допросах ГБР: глава КСУ дал большой брифинг

В пятницу, 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий выступил на брифинге, где рассказал о законопроекте президента и допросе в Государственном бюро расследований.

OBOZREVATEL собрал основные заявления, которые прозвучали на брифинге председателя КСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского по Конституционному суду имеет признаки конституционного переворота в Украине.

"Я ответственно заявляю: законопроект №4288 президента Зеленского, который написали за ночь, имеет признаки конституционного переворота в Украине. Инициатива президентская, давайте указом президента решение КСУ отменим, зачем ввязывать в эту неконституционную процедуру парламент. Коллективную ответственность никто нести не должен", – заявил Тупицкий.

По его словам, НАПК раздуло ситуацию о том, что остановилась их работа, они не могут проводить проверки и госслужащие не будут назначаться.

Тупицкий подчеркнул, что КСУ можно реформировать, но конституционным способом.

Глава КСУ Тупицкий рассказал, как его вызывали на допрос в ГБР. С его слов, следователи ГБР отправили повестку его жене по мобильному мессенджеру Whatsapp. Кроме того, он сказал, что правоохранители установили слежку за его жильем.

Также он сообщил, что не придет на допрос в ГБР, который запланирован на 2 ноября.

"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные – Ред.), у свидетеля – другие", – пояснил Тупицкий.

Говоря о земельном участке в оккупированном Крыму, Тупицкий сказал, что не знал, как правильно внести в реестр данные. Судья предположил, что договор о купле-продаже земельного участка появился без его ведома для того, чтобы урегулировать претензии владельца соседнего участка.

"Я до сих пор не знаю, как внести в реестр эту землю. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства создались так. Как вносить то, что ты не признаешь. Не было договора купли-продажи, дарения", – говорил он.

По словам Тупицкого, единственная его вина в том, что он не обратился в органы НАПК для разъяснения порядка внесения в реестр недвижимости на оккупированной территории.

"Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома", – добавил Тупицкий.

Глава КСУ отметил, что когда узнал об открытом уголовное производство, то выдал доверенность на продажу этих объектов.

Со слов Тупицкого, главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили на должность незаконно. Он отметил, что уволенный лава НАБУ "стал заложником ситуации".

"Имеет ли он (Сытник – Ред.) право работать после решения Конституционного суда? Я хочу сразу сказать: дело не в Сытнике. Он заложник ситуации, он был назначен неконституционным способом с превышением полномочий... Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", – сказал судья.

Тупицкий отметил, что после увольнения Сытника обязанности директора НАБУ должен исполнять первый заместитель.

Судья Тупицский сказал, что не исключает, что КСУ может признать Высший антикоррупционный суд неконституционным.

"Проблема Антикоррупционного суда. Я ничего неконституционного не услышал (на слушаниях КСУ по этому делу – Ред.), но вопрос – это спецсуд, или специализированный. Если спецсуд – он неконституционный, а если специализированный, то конституционный", – пояснил он.

Поясним, что 22 июля в КСУ поступило представление 49 народных депутатов с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII не соответствующим Конституции. 6 октября Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела по этому представлению.

Тупицкий поделился о том, как общался с послами G7. Он отметил, дипломаты выражали уважение решениям КСУ.

"Я говорил с послами G7. С первым – послом Японии. Японцы очень тактичные. Посол Германии была более категоричной. По инициативе послов США и ЕС была вторая встреча. Я не услышал от послов, что они не уважают решений Конституционного суда. Они согласились с тем, что законы, которые есть в Украине, должны быть конституционными. Но они задали вопрос: мы потратили много денег, но результаты не такие, как ожидалось", – говорил он.

Тупицкий акцентировал предлагал послам направить украинские антикоррупционные законы, которые отменяет Конституционный суд, в Венецианскую комиссию.

"Мы нашли некое взаимопонимание и согласование. Но не думайте, что после этих встреч мы попали под внешнее управление. Я сказал, что будет взвешенный подход. А это значит - нужно обращение к Венецианской комиссии, Совету Европы. И вероятно, когда ты показываешь решение Венецианской комиссии – то ты уже защищенный судья", – утверждал он.

Также судья призвал послов работать с Верховной Радой, а судьи будут принимать свои решения.

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