Лукашенко стал неадекватным, а Путин на этом играет – Климкин

Александр Лукашенко, пять сроков подряд занимавший пост президента Беларуси, потерял свою адекватность, чем активно пользуется его российский коллега Владимир Путин.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он указал на то, чего глава РФ добивается в соседней стране.

"Европа хочет сохранить минимальный канал коммуникации, поэтому пока не вводит персональные санкции против Лукашенко. Мы же видим, что он потерял адекватность – то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, якобы Польша хочет захватить Гродненскую область", – напомнил политик.

Он отметил, что страна-агрессор РФ просто играет на этом, ведь ее президент хорошо знает психологический портрет белорусского лидера. По словам Климкина, Путин давно "слил" Лукашенко, но сейчас будет пытаться ставить в Беларуси пророссийскую часть оппозиции.

Экс-глава украинского МИД предположил, что России в таких политических кругах в ближайшее время будет больше: там уже есть скрытые пророссийски настроенные правоохранители и советники.

"Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой. Путин ему даже запретил говорить с Меркель и Макроном. Это что, школьник или ясли?" – подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 30 августа провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко. Он поздравил его с днем рождения, обсудил ситуацию в Беларуси и пригласил на встречу в Москву.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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