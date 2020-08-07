Лукашенко рассказал о "теплых" отношениях своего сына с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отношениях своего сына Николая с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на его YouTubе-канале, он назвал их "хорошими" и "теплыми" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень хорошие отношения. Ну Коля вырос на глазах у него. Фактически я всегда с Колей приезжал. Он тепло очень относится к нему", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что самые теплые отношения у его сына были с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лукашенко заявил, что ему специально "подкинули" коронавирус.