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"Лугандония" не нужна!" Пионтковский рассказал, когда Донецк вернется в Украину

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Пока президент РФ Владимир Путин жив, то Россия не уберет свои войска с территории временно оккупированного Донбасса.

Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский, отметив, что Кремль не собирается выполнять Минские договоренности, передает "Еспресо".

"Москва никогда, при живом Путине, не отдаст контроль над границей и никогда не уберет своих военных, которые контролируют все, что происходит в "Лугандонии". Если все клянутся в верности Минским соглашениям, то давайте выполним их первый параграф - разведение сторон, а опыт показал, что он не реализуется. Москва всегда его срывает, потому что для нее это возможность давления на Украину; "Лугандония" не нужна сама по себе, а только как механизм разрушения Украины", – пояснил он.

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Пионтковский отметил, что нужно провести разведение сторон с международными миротворцами, чтобы "ни один выстрел уже не раздавался на линии разграничения".

"Донецк вернется в Украину через несколько дней после смерти Путина, неважно физической или политической", – подчеркнул политолог.

Ранее российский адвокат Илья Новиков рассказал, что Крым Украине вернет следующий президент РФ, который придет после Владимира Путина.

Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пионтковский предупредил, что Украине сейчас нельзя допускать капитуляции перед Россией. Ведь в обозримом будущем война закончится и оккупированные Крым и Донбасс будут освобождены.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Теги
РоссияДонбасс
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Кор Павел
Кор Павел
Такого президента мы просто повесим
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