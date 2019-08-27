"ЛНР" внезапно вызвала Украину "на разговор": что случилось

Террористы "ЛНР" предложили представителям Украины и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня провести переговоры в районе моста возле Станицы Луганской на Донбассе.

Об этом заявил "руководитель представительства ЛНР" в СЦКК Михаил Филипоненко, пишут подконтрольные сепаратистам ресурсы.

"Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК, Украины и "Луганской Народной Республики", в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска "Станица Луганская", – озвучил он.

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На первом этапе в "ЛНР" предложили "организовать силами специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и "МЧС ЛНР" совместную проверку местности в районе разрушенного моста на предмет наличия взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности ремонтных работ".

Филипоненко также заверил, что "республика" якобы выполняет все договоренности по разминированию и набросился с обвинениями в их срыве на Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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