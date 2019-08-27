"ЛНР" внезапно вызвала Украину "на разговор": что случилось

Террористы "ЛНР" предложили представителям Украины и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня провести переговоры в районе моста возле Станицы Луганской на Донбассе.
Об этом заявил "руководитель представительства ЛНР" в СЦКК Михаил Филипоненко, пишут подконтрольные сепаратистам ресурсы.
"Делая шаг доброй воли, предлагаю провести в районе моста рабочую встречу представителей СЦКК, Украины и "Луганской Народной Республики", в ходе которой наметить дальнейшие шаги по организации совместной работы, необходимой для скорейшего восстановления полноценной работы пункта пропуска "Станица Луганская", – озвучил он.
"ЛНР" внезапно позвала Украину на переговоры
На первом этапе в "ЛНР" предложили "организовать силами специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и "МЧС ЛНР" совместную проверку местности в районе разрушенного моста на предмет наличия взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности ремонтных работ".
Филипоненко также заверил, что "республика" якобы выполняет все договоренности по разминированию и набросился с обвинениями в их срыве на Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств.
Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.
24 июля террористы "ЛНР" не допустили проектировщиков с украинской стороны, которые должны были обследовать разрушенный мост и подготовить строительный проект.
1 августа террористы "ЛНР" отказались пускать саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону моста около Станицы Луганской.
21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.