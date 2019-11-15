Террористические "Л/ДНР" должны быть ликвидированы, они представляют угрозу мирным усилиям Украины на оккупированном Донбассе.

С таким заявлением выступил представитель миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, вспомнив, что 11 ноября была первая годовщина фейковых выборов в ОРДЛО, проведенных Россией.

"Российская пропаганда, направленная на убеждение людей в легитимности этих органов после "референдумов" на Донбассе и в Крыму, оказалась безуспешной. Незаконные власти, созданные этими фейковыми "выборами", представляют собой угрозу мирным усилиям на востоке Украины. Прежде чем провести какие-либо законные выборы на Донбассе, эти незаконные, коррумпированные органы должны быть ликвидированы", – заявил он.

Макрис также высказался об аннексии Крыма, добавив, что США не признают ее и санкции не снимут до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украине.

"ДНР", иллюстрация 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина в ОБСЕ поставила на место террористов "Л/ДНР", заявив, что их главарей нельзя допускать к организации и проведению выборов на оккупированном Донбассе.

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