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15 ноября • обновлено в 22:14
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Ликвидировать "Л/ДНР"! В США сделали жесткое заявление по Донбассу

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Террористические "Л/ДНР" должны быть ликвидированы, они представляют угрозу мирным усилиям Украины на оккупированном Донбассе.

С таким заявлением выступил представитель миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, вспомнив, что 11 ноября была первая годовщина фейковых выборов в ОРДЛО, проведенных Россией.

"Российская пропаганда, направленная на убеждение людей в легитимности этих органов после "референдумов" на Донбассе и в Крыму, оказалась безуспешной. Незаконные власти, созданные этими фейковыми "выборами", представляют собой угрозу мирным усилиям на востоке Украины. Прежде чем провести какие-либо законные выборы на Донбассе, эти незаконные, коррумпированные органы должны быть ликвидированы", – заявил он.

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Макрис также высказался об аннексии Крыма, добавив, что США не признают ее и санкции не снимут до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украине.

"ДНР", иллюстрация

"ДНР", иллюстрация

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина в ОБСЕ поставила на место террористов "Л/ДНР", заявив, что их главарей нельзя допускать к организации и проведению выборов на оккупированном Донбассе.

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Темы
Выборы на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
США
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"выступил представитель миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис" - да как-то глубоко пох, что ляпнуло это ничто. Совсем плохи вна дела если они считают это событием.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пердеж мелкого клерка Госдепа США- авторитетным заявлением является только вна Украине.
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коршун федот
коршун федот
Лазарев Ярослав, Пердеж -это твое мычаеие, монголоид.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Вот ещё любопытно... Мирные усилия Украины на Донбассе в чём именно выражаются - какого калибра? Вот от нас на сегодня пришло ДЕВЯНОСТО гуманитарных конвоев. А сколько от американцев, которые это и заварили всё? А от украиньцев? Ах, простите, украиньцы заняты - требуют от агрессора транзит хазу...
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
sokolov ruslan, а ты ответишь за слова, что в конвоях не медикаменты, еда и стройматериалы для ремонта разбомбленных всу зданий, а оружие? Откуда инфа?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ковалёв Иван, а а конвоях - орудия убийства, типа мирная раша
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