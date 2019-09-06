Легализация оружия в Украине: стал известен ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в Украине, заявил, что считает легализацию преждевременной.
Ответ появился на официальном сайте президента. По его словам, нужно изучить вопрос детальнее, чтобы не допустить "легкомысленного отношения к человеческой жизни".
"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил Зеленский.
Владимир Зеленский
ТСН
Он добавил, что высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.
Зеленский отметил, что из-за длительных боевых действий на востоке Украины большое количество оружия находится в незаконном обороте. Из-за этого, по мнению президента, нужно изучить вопрос его легализации детальнее, чтобы принять "правильное решение".
Напомним, электронная петиция в поддержку легализации оружия в Украине набрала более 25 тысяч подписей.
Ранее OBOZREVATEL писал о преимуществах легализации оружия в Украине. Это позволит уменьшить оборот нелегального оружия в стране и спасти жизни тысяч украинцев благодаря падению уровня преступности.
За предоставление права носить оружие на улице для самозащиты выступает каждый четвертый украинец.
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