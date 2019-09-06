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8 сентября • обновлено в 11:39
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Легализация оружия в Украине: стал известен ответ Зеленского

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Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в Украине, заявил, что считает легализацию преждевременной.

Ответ появился на официальном сайте президента. По его словам, нужно изучить вопрос детальнее, чтобы не допустить "легкомысленного отношения к человеческой жизни".

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТСН

Новости
Легализация оружия в Украине: стало известно о новой проблеме

Он добавил, что высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский отметил, что из-за длительных боевых действий на востоке Украины большое количество оружия находится в незаконном обороте. Из-за этого, по мнению президента, нужно изучить вопрос его легализации детальнее, чтобы принять "правильное решение".

Напомним, электронная петиция в поддержку легализации оружия в Украине набрала более 25 тысяч подписей.

Ранее OBOZREVATEL писал о преимуществах легализации оружия в Украине. Это позволит уменьшить оборот нелегального оружия в стране и спасти жизни тысяч украинцев благодаря падению уровня преступности.

За предоставление права носить оружие на улице для самозащиты выступает каждый четвертый украинец.

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Читайте все новости по теме "Легализация оружия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Легализация оружия в Украине
Персона
Владимир Зеленский
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Александрович Борис
Александрович Борис
Исходя из комментариев, вокруг одни идиоты, а идиотам оружие давать нельзя. Хотя какая разница, ну постреляет идиот в идиота, может на пару, тройку идиотов будет меньше.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
В наше столь не спокойное время и в нашей стране в частности, было бы большей глупостью разрешить владеть огнестрельным оружием всем. Сначала надо навести порядок на всей территории Украины, в правохранительных органах. Президент поступает правильно, не нужно идти на поводу у тех кому срочно хочется открыть бизнес на оружии в Украине.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Серливый пёс! У этого недоразумения, при слове оружие диарея случается!
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