Легализация оружия в Украине: стал известен ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в Украине, заявил, что считает легализацию преждевременной.

Ответ появился на официальном сайте президента. По его словам, нужно изучить вопрос детальнее, чтобы не допустить "легкомысленного отношения к человеческой жизни".

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил Зеленский.

Владимир Зеленский ТСН

Он добавил, что высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Зеленский отметил, что из-за длительных боевых действий на востоке Украины большое количество оружия находится в незаконном обороте. Из-за этого, по мнению президента, нужно изучить вопрос его легализации детальнее, чтобы принять "правильное решение".

Напомним, электронная петиция в поддержку легализации оружия в Украине набрала более 25 тысяч подписей.

Ранее OBOZREVATEL писал о преимуществах легализации оружия в Украине. Это позволит уменьшить оборот нелегального оружия в стране и спасти жизни тысяч украинцев благодаря падению уровня преступности.

За предоставление права носить оружие на улице для самозащиты выступает каждый четвертый украинец.

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