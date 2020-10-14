Лавров рассказал, как жаловался на Зеленского Франции и Германии, но его "отшили"

Глава МИД России пожаловался, что получил "отписки" от дипломатов из Франции и Германии после того, как пожаловался им на власть Украины из-за действий относительно Донбасса, которые якобы противоречат Минским соглашениям.

В интервью российским радиостанциям он сообщил, что "направил уже с десяток писем своим коллегам", передает ТАСС.

"Прямо обращая их внимание на совершенно неприемлемые действия, непосредственно, диаметрально противоположные Минским договоренностям, которые делаются официальными лицами в Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощны, простые отписки", – возмутился Лавров.

Россиянина разозлила позиция Зеленского относительно того, что "Минск" необходимо пересмотреть. Также Лавров разразился заявлением о том, что в Украине якобы притесняют русский язык.

"Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше как бы уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства очень опасно", – жаловался дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что приоритетным является именно дипломатический путь решений конфликта на Донбассе, однако власть готова к любым сценариям.