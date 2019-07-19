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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Куницкого допустили к выборам: суд принял еще одно решение

1.1т Читать материал на украинском

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления ЦИК о снятии с выборов в Верховную Раду кандидата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. "Верховный суд подтвердил незаконность решения Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Александра Куницкого", – написала она.

Куницкий баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №169 в Харькове.

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Александр Куницкий

Александр Куницкий

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что блогер Александр Куницкий не может баллотироваться в Раду, если владеет двойным гражданством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК сняла Куницкого с выборов в Раду из-за того, что кандидат нарушил норму о пребывании за пределами Украины не более 90 дней. Однако вскоре он восстановился в качестве кандидата через суд.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Александр Куницкий
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
А он слуга народа какого государства? Обоих?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так и Шария могут вернуть)))))))))))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
это справедливо...
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